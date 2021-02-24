За сутки на Среднем Урале выявлено менее 200 новых случаев Covid-19

За последние сутки в Свердловской области выявлено только 187 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. По числу новых случаев регион опустился на 14-ю строчку рейтинга портала стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в областном оперштабе, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+56), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 76 973.

Состояние 322 госпитализированных оценивается как тяжелое, 191 из них находится в реанимации, в том числе 104 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 602. Остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

За сутки выписано 195 человек, всего – 69 895.

Зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 332.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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