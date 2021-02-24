Самолет из Москвы, летевший в Челябинск, пришлось сажать в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вынужденно сел самолет, летевший в Челябинск из Москвы, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе воздушной гавани. Рейс FV-6257 авиакомпании «Россия» не смог совершить посадку в пункте назначения из-за сложных метеоусловий.

Напомним, из-за экстремально низкой температуры и ветра в Челябинской области сегодня введен режим ЧС. В Свердловской области действует предупреждение МЧС о непогоде – сегодня в регионе вероятны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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