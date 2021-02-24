С марта в Кольцово откроют авиасообщение с Тюменью

С марта из аэропорта Кольцово можно будет улететь в Тюмень. Рейсы туда запускает UTair. Самолеты будут летать по пятницам и воскресеньям. Цена на билеты в одну сторону начинается от 2,2 тысячи рублей.

Время в пути составит 1 час 10 минут. Рейсы будут выполняться вечером. Так, из Тюмени можно будет улететь в пятницу и в воскресенье в 18:00, из Екатеринбурга – в пятницу и в воскресенье в 20:00.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

Суд вдвое уменьшил сумму компенсации, которую Шибанов должен выплатить Румянцеву. / Суд приказал «Областной газете» вернуть 38 млн в бюджет. / Во время капремонта с крыши сорвало кусок шифера. Он пробил машину насквозь (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»