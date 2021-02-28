Женщина взяла в приюте кота, а через несколько часов усыпила его

Зоозащитники из Свердловской области рассказали о том, что жительница Нижнего Тагила по имени Марина взяла себе кота, которого пристраивали в добрые руки, а спустя несколько часов усыпила его. Историю описала Инна в аккаунте «Оранжевый кот», девушка помогает бездомным животным. Кота Рыжика, о котором идет речь, подобрали и искали нового владельца. По словам Инны, довольно быстро нашлась женщина, желающая взять питомца. «Марина показалась мне самой потенциальной, потому что она в нашей области, а это минимизация затрат на транспорт. Марина показала мне в переписке своих двух котов, очень приятная в общении женщина, рассказала, что кот будет жить у ее папы, потому что недавно не стало мамы, и ему нужна «компания», чем будут его кормить и готовы к трудностям «притирочного» периода между уличным котом и жизнью в квартире», – рассказала девушка.

Кота сначала отправили на передержку на три недели к единомышленнице Инны Ирине. В течение трех недель он пробыл там. «Жутко всех боялся, но при этом ел за троих и ходил по делам исключительно в лоток», – отметила зоозащтница, уточнив, что Рыжику было около двух лет, он был крупным и внешне здоровым.

Новая хозяйка забрала животное в пятницу, заодно передав защитникам животных посылку с кормами и продуктами пенсионерки, у которой живут сразу несколько котов. «Оранжевый кот» шефствует над пожилой женщиной. Вечером того же дня Инна созвонилась с Мариной. «Она сказала, что кот сидит в ванной на теплом полу и всего боится, я сказала, что если не устроит скорость привыкания, то я заберу кота, Марина уверила, что все будет хорошо. Утром мне пришли сообщения, что он мало поел за ночь и [кал] с кровью, договорились, что они сходят в больницу», – сказала Инна.

Во время следующего звонка новая хозяйка Рыжика сообщила, что у животного онкологическое заболевание. Инна предложила Марине организовать транспортировку его в Екатеринбург и госпитализацию. Однако тагильчанка ответила, что у кота остановилось сердце во время операции и больше не отвечала зоозащитнице. «Я обзвонила все клиники, где есть УЗИ, кота не было нигде», – рассказала Инна.

После Марина все же вышла на связь и выдала другую версию – о том, что Рыжик ее поцарапал и что она отдала его на передержку. Инна и Ирина готовы были приехать за ним даже ночью. Но к утру тагильчанка сообщила, что на самом деле она отвезла кота не на передержку, а в приют, где его усыпили. «Я созвонилась с руководителем того приюта и та пояснила мне, что Марина с вечера пятницы, то есть буквально через полдня после того, как она его забрала, стала писать в приют с просьбой о помощи в пристройстве кота, которого ей подбросили в подъезд. Прошу учесть, что параллельно я с ней созванивалась и говорила, что заберу его в любой момент. Тем временем Марина, обманывая меня, везла его в приют, где ей предложили два варианта – содержание в течении 10 дней за 2200 или усыпление за 1000. Она выбрала вариант второй и коту поставили укол.

Она ввела и приют в заблуждение, сказав, что кот дикий и ей не нужен. Когда она со мной списывалась прежде чем забрать, то восхищалась плюшевостью Рыжика. Сколько еще котов пострадают, прежде чем она найдет себе подходящего? Работает она учителем в школе, и я в ужасе, чему может научить человек, который так цинично поступает и столько врет», – сказала Инна.

Подписчики советуют ей написать заявление в полицию по факту жесткого обращения с животным.

Екатеринбург, Елена Сычева

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