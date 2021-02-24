В уральском небе начался новый сезон пролетов МКС

В небе над Екатеринбургом до середины марта будут видны пролеты Международной космической станции. Увидеть МКС можно ранним утром невооруженным взглядом. Это яркая, быстро движущаяся точка, которая пересекает небосклон с юго-запада на юго-восток.

«Наступает очередная пора видимых пролетов Международной космической станции! И предстоящий сезон довольно длительный – 1,5 месяца. Вы можете «ловить» нас ;) 21 февраля на большей части России и в странах ближнего зарубежья начинается сезон утренней видимости МКС, в середине марта вас ждет небольшой перерыв (например, в Центральной России – неделя, а на Дальнем Востоке – всего два дня), а затем до первых чисел апреля – вечерняя видимость», – написал в «ВКонтакте» космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас работает на орбите Земли.

Таблица от инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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