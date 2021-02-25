Два человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень (ФОТО)

Два человека погибли на 48-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень. «Шкода» вылетела на встречку, где столкнулась с «Рено».

В пресс-службе УГИДД Свердловской области сообщили, что ДТП случилось накануне в 16:30. За рулем «Шкоды» был мужчина 1936 г.р., с ним была женщина-пассажир 1946 г.р. Пара ехала со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга. При столкновении со встречным «Рено» оба погибли. Водитель второго автомобиля, женщина 1985 г.р, доставлена в медсанчать № 32 города Заречного с ушибами, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Очевидец аварии рассказал сотрудникам ГИБДД, что «Шкода» выехала на встречку из-за снежного облака, которое поднял попутный грузовик. Установлено, что погибший водитель «Шкоды» имел стаж 22 года, автомобиль принадлежал ему. Недостатков зимнего содержания дорог на месте аварии не выявлено.

В ГИБДД сообщают, что с начала 2021 года в области зарегистрировано 57 ДТП, причиной которых стал именно выезд на полосу встречного движения. В результате этих происшествий 26 человек погибли, в том числе двое детей, и еще 92 получили травмы – в том числе 8 детей.

Заречный, Елена Владимирова

Заречный. Другие новости 25.02.21

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