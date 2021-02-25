Оперштаб: в Свердловской области продолжается спад заболеваемости коронавирусом

За последние сутки коронавирус подтвердили у 178 жителей Свердловской области. Новые заболевшие есть в 31 муниципальном образовании, но большинство из Екатеринбурга – 74 случая. На сегодня всего подтвержден 77 151 случай коронавируса.

«Состояние 326 госпитализированных оценивается как тяжелое, 185 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 101 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона (в Екатеринбурге и других муниципалитетах), составляет 1 670. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе.

Также за последние сутки было зарегистрировано еще 13 смертей из-за вируса, от болезни, по официальным данным, уже скончались 2345 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

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