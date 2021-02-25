«Уральские авиалинии» запускают чартеры из Екатеринбурга в Баку

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывают продажу билетов на чартеры Екатеринбург – Баку – Екатеринбург. Рейсы будут выполняться с 11 марта по четвергам. Но улететь в Азербайджан пока могут только определенные категории граждан.

Это сотрудники дипмиссий и члены их семей, ближайшие родственники граждан Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу или вид на жительство в стране, студенты, обучающихся в вузах республики. В Россию из Азербайджана могут вылететь граждане, которые имеют основание на въезд по постановлению правительства РФ №635. Для всех пассажиров обязательны тесты на коронавирус.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

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