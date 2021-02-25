Сотрудники ГУФСИН месяц соблазняли тиктокера ради свидания на остановке

Оперативники ГУФСИН по Свердловской области задержали уклоняющегося от наказания грабителя, устроив с ним свидание под видом девушки. Мужчина был приговорен Качканарским городским судом к исправительным работам, но работать не стал, а уехал к себе в село Некрасово Белоярского района и стал постить ролики с песнями в «Тик-токе» – на момент публикации у него 1729 подписчиков.

Гуфсиновцы зарегистрировались в соцсети под видом девушки и познакомились с ним. На переписку ушел месяц, только после этого мужчина позвал «девушку» на свидание. Встреча состоялась на автобусной остановке. «Но, к сожалению, на автобусной остановке, куда он пришел встречать возлюбленную, его ждало разочарование – вместо нее приехали оперативники, которые его задержали», – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Отдельно отмечается, что при задержании физическая сила и спецсредства не применялись. Ведомство также опубликовало видео с задержания – мужчина находится в автомобиле, на его носу и щеке свежая кровь, губа разбита.

Кадр с видео пресс-службы ГУФСИН Свердловской области

Белоярский район, Людмила Прокофьева

Белоярский район. Другие новости 25.02.21

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