Минздрав утвердил правила вызова врача на дом: к пациенту без высокой температуры, давления и диареи не придут

Свердловский минздрав утвердил новые правила вызова врача на дом. Теперь больница имеет законное право отказать, если у человека температура ниже 38 градусов, нет высокого давления с головокружением и тошнотой, диареи и некоторых иных симптомов. Пациенту придется обращаться в поликлинику по месту жительства.

Приказ министерства здравоохранения Свердловской области утверждает новую типовую форму регламента предоставления услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации». В документе говорится, что вызвать врача может человек по полису ОМС, пациент должен быть прикреплен к конкретному медучреждению.

При этом больница имеет право отказать в вызове врача на дом, если у вас нет следующих симптомов: острых болезненных состояний, при которых человек сам не может добраться до больницы; температуры выше 38 градусов; высокого артериального давления с выраженным ухудшением самочувствия (сильная головная боль, тошнота, рвота, головокружение, мелькание мушек перед глазами); диареи (стул более 10 раз в сутки); сильных болей в позвоночнике и суставах нижних конечностей с ограничением подвижности; головокружения, сильной тошноты, рвоты.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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