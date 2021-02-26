За год пандемии в Свердловской области появились четыре новых миллиардера

В Свердловской области стало больше миллиардеров и миллионеров. Как рассказала сегодня на пресс-конференции замруководителя регионального управления ФНС Лидия Исаева, всего за год жители области задекларировали 335 млрд рублей. 22 человека указали доход более чем в миллиард рублей, годом ранее таких было 18.

По словам Исаевой, новые богачи в регион не переезжали – речь идет о том, что выросли доходы у тех, кто и ранее декларировал доходы в Свердловской области. На четверть больше стало людей, чьи доходы составляют от 500 млн до миллиарда – их теперь 25 человек, а было 20. Прибавилось зажиточных уральцев с доходом от 100 до 500 млн – 148 человек, на 15 человек больше, чем в 2019-м. Доходы от 10 до 100 млн задекларировали 1200 налогоплательщиков, рост на 13%. Еще 40,3 тысячи человек заработали от миллиона до 10 миллионов – рост на 16%. С учетом этих людей средний доход на Среднем Урале составил 625 тысяч рублей в год.

Рост числа миллиардеров и миллионеров Исаева объяснила ростом фонда оплаты труда. В 2021 году налоговики ждут всплеска подачи деклараций на получение социальных налоговых вычетов из-за коронавируса и расходов на лечение.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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