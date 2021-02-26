В Арамили осуждены подруги, избившие до смерти пожилую соседку из-за котенка

Сысертский районный суд вынес приговор в отношении двух жительниц Арамили, до смерти избивших свою пожилую соседку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, майским вечером 2020 года Марина Быкова и Оксана Кудринских распивали алкоголь в доме по улице Красноармейской, а ночью решили устроить разборки с 65-летней соседкой, которая жила на третьем этаже. Быкова обвинила пожилую женщину в том, что она потеряла ее котенка, оставленного ей на время. Перепалка перешла в драку, и собутыльницы жестоко избили соседку.

Из материалов уголовного дела следует, что пенсионерке нанесли не менее 10 ударов по голове и шее, не менее 6 ударов в область туловища и не менее 18 ударов по рукам и ногам. Травмы были смертельные, пожилая женщина скончалась на месте происшествия. В суде гособвинитель доказал, что именно действия обеих подсудимых привели к смерти пенсионерки, отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.

Подруги были признаны виновными по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Марине Быковой назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Оксане Кудринских – в виде 8 лет лишения свободы. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Помимо прочего, суд в полном объеме удовлетворил иск дочери погибшей о взыскании с подсудимых компенсации морального вреда в общем размере 1 миллион рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

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