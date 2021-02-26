В Екатеринбурге будут судить неудачливого грабителя банков (ФОТО)

Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении безработного, который дважды пытался ограбить банк с муляжом гранаты, но ему никто не отдал деньги.

Обвиняемому 31-летнему екатеринбуржцу вменяют два преступных эпизода. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 19 августа 2019 года мужчина пришел в отделение банка в Кировском районе и стал угрожать кассиру предметом, похожим на ручную гранату. Лицо нападавшего было скрыто под кепкой и очками, также для конспирации он заклеил пластырем левый глаз. Налетчик потребовал открыть кассу и отдать выручку, которая на тот момент составляла 2,3 миллиона рублей. Но сотрудница банка не отреагировала на угрозы, покинула кассовую зону, и тогда грабителю не оставалось ничего другого, как тоже уйти.

Через месяц, в сентябре 2019 года, обвиняемый зашел в офис другого банка, который располагается в том же районе. На этот раз мужчина спрятал лицо под медицинской маской, надел строительную каску и жилет, а в качестве оружия прихватил муляж гранаты и предмет, похожий на пистолет. Но и тут его ждала неудача. Кассир успела нажать тревожную кнопку и спрятаться под стол, а налетчик, опасаясь задержания, поспешил скрыться.

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 3 удалось разыскать подозреваемого в нападениях на банки. Им оказался безработный, ранее не судимый местный житель. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере». До решения суда обвиняемый взят под стражу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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