В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Чкалова

Строители на месяц перекроют движение по улице Чкалова. Объезд организуют по соседним улицам.
По данным мэрии Екатеринбурга, движение будет закрыто на участке от улицы Шаумяна до улицы Депутатской с 19 марта по 19 апреля. «Брусника» будет строить здесь инженерные сети.
«Движение транспорта будет направлено по улицам Ясной, Шаумяна, Волгоградской, Амундсена», – сообщили в мэрии.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 26.02.21
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