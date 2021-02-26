В 2020 году суды рассмотрели почти 40 тысяч дел по нарушениям «ковидных» ограничений

В 2020 году мировые и районные суды Свердловской области привлекли к административной ответственности более 39 тысяч юридических и физических лиц за нарушение правил поведения в период коронавирусных ограничений.

Об этом заявила на пресс-конференции Ирина Силина, зампредседателя областного суда по административным делам. На нарушителей наложены штрафы на общую сумму более 95 млн рублей, около 200 организаций были наказаны приостановлением деятельности. Если прибавить к делам 2020 года аналогичные производства первых месяцев 2021 года, то количество нарушителей составило уже 45 тысяч, сумма штрафов – 114 млн рублей. С учетом большого количества таких производств нагрузка на районные суды выросла в пять раз.

Председатель областного суда Владимир Дмитриев считает, что в текущем году число административных производств по «коронавирусным» нарушениям уменьшится, так как, надеется он, сами ограничения будут постепенно сниматься.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Чкалова. / В Екатеринбурге будут судить неудачливого грабителя банков (ФОТО). / Первым вице-мэром Екатеринбурга стал Игорь Сутягин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»