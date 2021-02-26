Председатель облсуда: число рассмотренных уголовных дел снизилось на 7% из-за Covid-19

В 2020 году число уголовных дел, рассмотренных судами Свердловской области, снизилось примерно на 7% по сравнению с 2019 годом и составило 26 тысяч. Председатель облсуда Владимир Дмитриев объяснил это ограничениями по коронавирусу, которые коснулись в том числе режима работы с подследственными.

Владимир Дмитриев также рассказал, что 56% осужденных по уголовным делам не работают и не имеют источников дохода, 45% преступили закон повторно. Каждое третье преступление совершено в состоянии опьянения. Увеличилось число дел против несовершеннолетних, но 80% из них – преступления небольшой тяжести. 26% осуждено за кражи, 14% – за преступления, связанные с наркотиками, 10% – нарушение ПДД. Сократилось количество убийств.

Евгений Шумков, заместитель председателя облсуда по уголовным делам, уточнил, что 10 тысяч дел рассмотрели мировые суды, районные – 16 тысяч. Несмотря на ограничения, разумные сроки рассмотрения дел удалось сохранить, порядка 90% дел были рассмотрены в срок до 3 месяцев с момента поступления дела в суд.

По громким резонансным делам были организованы трансляции, в режиме ВКС прошли около 6000 заседаний судов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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