В Нижних Сергах более тысячи человек остались без ХВС из-за промерзания водопровода

В Нижних Сергах несколько сотен домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе. После сильных морозов в городе промерз участок трубы протяженностью 250 метров. Сейчас там идут работы по замене оборудования.

Как сообщил на пресс-конференции первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко, в зону отключения ХВС попали пять многоквартирных и 230 частных домов, в них проживают 1117 человек. Также без воды остались два социальных объекта – школа и детский сад. Для жителей организован подвоз воды, ситуация находится на контроле МЧС.

Отметим, что сегодня ночью температура воздуха в Нижних Сергах опускалась до -34 градусов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.21

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