Количество вновь выявленных случаев коронавируса третий день менее 200

В Свердловской области за сутки выявлено 182 новых случаев коронавируса. В последние три дня это количество остается примерно одинаковым и не доходит до 200. В последний раз такие показатели фиксировались полгода назад.

«Состояние 293 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 98 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 703. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 194 человека», – сообщили в региональном оперштабе.

За сутки умерли 12 человек. Общее число погибших с начала пандемии в Свердловской области – 2357. Общее число заболевших – 77333 человека.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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