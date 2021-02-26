В Свердловской области был самый холодный февраль за последние 35 лет

Главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, почему сильные морозы, пришедшие на Урал в феврале, можно считать аномальными.

По ее словам, для южной части региона холодная погода в феврале не такая уж редкость и повторяется примерно раз в пять лет. Но для северных районов Свердловской области зима действительно была суровой. В январе и феврале температура воздуха была ниже климатической нормы на 6-7 градусов, такие периоды повторяются один раз в 25-30 лет. Такой же холодный февраль метеорологи регистрировали только в 1985 году.

При этом нынешняя зима не была очень снежной, хотя у жителей Екатеринбурга могло сложиться другое впечатление. «В Свердловской области есть районы, где выпало только 70-80% снега от нормы – это восток, крайний восток и крайний юго-запад региона. На севере области, а также в Екатеринбурге некоторый перебор осадков. На севере снега выпало даже в полтора-два раза больше нормы», – сообщила Галина Шепоренко сегодня на пресс-конференции в ТАСС.

Она также отметила, что период сильных морозов на Среднем Урале скоро закончится. В ближайшие дни температура воздуха будет повышаться. Однако в первой половине марта все еще простоит зимняя погода. «Будет подсыпать снег, он практически не будет таять, так как слабые оттепели будут только в дневное время. Возможны кратковременные похолодания, но в целом температура воздуха скоро станет достаточно комфортной», – прокомментировала метеоролог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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