Пара екатеринбуржцев улетела в закрытую Италию: «Мы в Риме, гуляем и пьем вино»

Двое екатеринбуржцев – Ирина и Андрей – смогли прорваться в Италию, которая пока закрыта для российских туристов. Попасть туда могут только те, у кого есть разрешение на въезд, например, студенты местных университетов, люди, которые едут на лечение, а также те, у кого есть жених или невеста на Апеннинах. Но Ирина и Андрей в их число не входят. В Рим они пробрались полулегально, рассказали сами путешественники корреспонденту «Нового Дня».

«В конце прошлого года прочитали на форуме Винского лайфхак, что можно попасть в Италию через Грецию – и решили рискнуть. Купили билеты в Афины, а оттуда – билеты со стыковкой в Риме. Нам важно было, как вы понимаете, чтобы пересадка была в Италии, чтобы нас посадили на рейс. Авиакомпании, конечно, по большому счету, все равно, что с нами будет за пределами самолета, но все же хотели подстраховаться, поэтому не брали прямые билеты в Италию из Афин», – рассказала «Новому Дню» Ирина, уточнив, что у обоих открыты шенгенские визы до 2024 года.

Девушка также пояснила, что они уже переболели коронавирусом, поэтому путешествовать не боялись. В Греции для граждан РФ обязателен семидневный карантин либо на время до отъезда, если срок пребывания в стране меньше, однако Ирина и Андрей из аэропорта даже не выходили, а полетели в Италию сразу же. На руках у них были «свежие» отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус на английском языке. «Было очень страшно, конечно, что нас сейчас остановят, потребуют документы, все вскроется и нас отправят на карантин или вообще депортируют из страны, но все обошлось, мы просто вышли из аэропорта и поехали в город. Сейчас мы в Риме, гуляем и пьем вино, едим сыр. Думаю, через неделю обратно», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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