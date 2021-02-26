Мэрия урезала бюджет на прием опасных отходов – теперь сдать батарейки можно только платно

Администрация Екатеринбурга сократила бюджет на услугу по приему опасных отходов у населения. Речь идет о ртутных лампах, отработанных батарейках, градусниках, и так далее. Традиционно прием вел МУП комплексного решения проблем промышленных отходов, но недавно предприятие уведомило людей, что больше не берет у екатеринбуржцев батарейки, градусники и лампочки.

«В рамках муниципального контракта с администрацией города Екатеринбурга прием утративших потребительские свойства аккумуляторных батарей, ртутных термометров и люминисцентных, энергосберегающих ламп с 15.02.2021 временно прекращен. По вопросам организации дальнейшего приема просим обращаться в комитет по экологии администрации Екатеринбурга», – сообщили на предприятии.

В пресс-службе мэрии «Новому Дню» подтвердили, что «объемы по контракту выбраны». «Соответственно, контракт окончен», – скакали в администрации.

Почему вышло так, что уже к середине февраля контракт, рассчитанный на 2021 год, закончился, в ратуше при этом не объяснили. Однако диспетчер МУПа по телефону опроверг версию о том, что екатеринбуржцы принесли столько батареек, градусников и люминисцентных ламп за полтора месяца, сколько обычно приносят за год. Источник «Нового Дня» в мэрии уточнил, что в этом году по этой части контракта было сокращено финансирование. Причину он назвать затруднился. В комитете по экологии Екатеринбурга, в свою очередь, сообщили нашему агентству, что ответственные горожане, которые не выбрасывают опасные отходы вместе с коммунальными, должны побеспокоиться о правильной утилизации сами. «Во-первых, могут сдать в любую специализированную организацию на платной основе. Во-вторых, с апреля планируется запустить работу передвижных пунктов по приему», – заявили в комитете.

Напомним, батарейки, ртутные лампы и градусники относятся к опасным отходам, потому что содержат соли тяжелых металлов, загрязняющие землю, воду, воздух. Выбрасывать их вместе с обычным бытовым мусором нельзя.

«Новый День» направил запрос в администрацию Екатеринбурга, чтобы узнать, будет ли заключен новый контракт, на какой объем опасных отходов были заключены предыдущие и как рассчитывался объем на 2021 год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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