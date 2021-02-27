В Екатеринбурге ребенок получил перелом после поездки в трамвае

Четырехлетний мальчик в Екатеринбурге сломал руку после того, как его зажало дверями трамвая. Накануне около 18 часов трамвай № 22 остановился у «Современника», из вагона первая вышла бабушка, чтобы взять маленького внука на руки. Но в этот момент двери закрылись, трамвай поехал, ребенку зажало руку, он упал. Медики диагностировали перелом кисти.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что трамваем управляла 22-летняя девушка, имеющая стаж вождения 4 года. С ее слов известно, что на остановке «Современник» осуществляла посадку и высадку пассажиров, в правое боковое зеркало посмотрела, что пассажиры вышли, а ребенка не заметила. Закрыла двери и начала движение, но тут же остановилась, увидев, что ребенку зажало руку», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.21

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