В мороз под Екатеринбургом лыжники устроили забег на 100 километров (ФОТО)

Под Екатеринбургом сегодня стартовал сверхмарафон «Железная сотня»: лыжники бегут 100 километров. Проводится три забега: личный у женщин, у мужчин и эстафета – в марафоне могут участвовать команды из двух человек, которые делят дистанцию между собой по своему усмотрению.

Несмотря на 27-градусный мороз стартовали 100 человек: 40 пробегут всю дистанцию, остальные 60 – в паре. Участвуют спортсмены из Екатеринбурга, Новоуральска, Верхней Пышмы, Тавды, Каменска-Уральского, Ижевска, с Алтая, Нового Уренгоя, Перми, Москвы. На дистанцию отправились бывший биатлонист Антон Шипулин и олимпийский призер в лыжных гонках Иван Алыпов.

Также участвует Владимир Волошин, четырехкратный «Железный человек», а всего в триатлоне IronMan участвовал 39 раз. На Урал он прилетел из Москвы специально, чтобы стартовать в «Железной сотне». Среди известных людей на трибунах – гонщик Сергей Карякин и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Лыжный супермарафон проводится третий год подряд, рекорд преодоления трассы – 4 часа. Сегодня, скорее всего, не получится улучшить это время из-за погоды.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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