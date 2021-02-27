На Среднем Урале в реанимации остается 151 пациент с коронавирусом

В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом – за последние сутки такой диагноз подтвердили у 180 человек. Треть из них из Екатеринбурга – 60 заболевших. Новые случаи есть еще в 36 муниципальных образованиях.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 267 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 86 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона – 1 724. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. За сутки подтверждена смерть 10 человек от инфекции. Выписан 191 пациент.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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