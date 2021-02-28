Народная артистка Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом

Народная артистка РСФСР, композитор, певица Людмила Лядова госпитализирована с тяжелым течением коронавируса. «Людмила Алексеевна Лядова госпитализирована с коронавирусом, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. Легкие поражены на 75%», – цитирует ТАСС представителя Лядовой Виталия Мирошникова.

Артистке на сегодняшний день 95 лет. Она родилась в Свердловске, в 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Написала музыку к 800 песням, их исполняли Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко и другие.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.21

«Автомобилист» сыграет в плей-офф с «Авангардом». / ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах в Свердловской области. / Итоги недели от РИА «Новый День»: мороз, ОМОН и геи (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»