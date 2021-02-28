В Свердловской области зарегистрировано 177 случаев коронавируса

Заболеваемость коронавирусом на Среднем Урале продолжает снижаться, за последние сутки подтверждено 177 случаев, 60 из которых в Екатеринбурге. Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 296 госпитализированных оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 99 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 749. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

За последние 24 часа подтвердилась смерть еще 9 человек от инфекции, всего с начала пандемии от коронавируса скончались 2376 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.21

Народная артистка Людмила Лядова госпитализирована с коронавирусом. / «Автомобилист» сыграет в плей-офф с «Авангардом». / ГИБДД предупреждает о сильных снегопадах в Свердловской области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»