В центре Екатеринбурга водитель сбил девочку (ФОТО)

На перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева в Екатеринбурге водитель сбил 10-летнего ребенка. Девочка шла на зеленый свет.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла около 12:30. 22-летний водитель «Шевроле Лачетти» поворачивал налево на Луначарского и, видимо, не заметил ребенка на пешеходном переходе. У девочки ушиб грудной клетки и брюшной стенки, она госпитализирована.

«Водитель автомашины «Шевроле Лачетти» пояснил сотрудникам полиции, что он двигался по улице Куйбышева, в сторону ул. Луначарского, с небольшой скоростью. Когда он поворачивал, то неожиданно по пешеходному переходу побежала девочка, он попытался уйти от наезда, вывернув руль вправо и применив экстренное торможение, но избежать наезда не удалось», – добавили в ГИБДД. Водитель получил права 4 года назад и за это время получил 24 штрафа за нарушение ПДД.

В Госавтоинспекции напоминают, что при повороте налево водители обязаны уступить дорогу всем, в том числе пешеходам. Родители же должны чаще напоминать детям, что перед переходом дороги стоит убедиться в безопасности.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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