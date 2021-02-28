На трассе под Первоуральском машина с детьми улетела в кювет, дорогу частично перекрыли

Под Первоуральском, на трассе Пермь-Екатеринбург, «Лада» не справилась с управлением, врезалась в бордюр, после чего ее отбросило на грузовик «Ман». После этого столкновения легковушка улетела в кювет. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, пострадали четыре человека: 37-летняя водитель «Лады», пассажир и двое детей. Дети были пристегнуты и ехали в детских удерживающих устройствах, но все равно получили травмы. В легковушке ехали жители Ревды. Находившиеся в грузовике не пострадали.

На месте работают сотрудники ГИБДД, движение в районе 342 км дороги Екатеринбург -Пермь в сторону Первоуральска временно организовано в одну полосу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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