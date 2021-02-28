На ЕКАДе загорелась газовая колонка на АЗС (ФОТО)

На 10 километре ЕКАДа, в районе пересечения с Тюменским трактом около шести часов вечера загорелась газовая колонка на строящейся АЗС. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, из колонки выходил газ, была угроза взрыва, но его предотвратили. Огонь начался с операторской будки, поврежден также автомобиль, припаркованный рядом с будкой.

В результате ЧП пострадали два человека, они находились в вагончике и успели выбежать оттуда до приезда пожарных. Причина возгорания устанавливается.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области добавили, что АЗГС еще только возводилась, заправка не функционирует. Надзорное ведомство проводит проверку, оценивается в том числе соблюдение правил безопасности при строительных работах.

Фото пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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