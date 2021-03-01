МинЖКХ открыло горячую линию для жалоб на благоустройство

В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области открылась телефонная горячая линия для вопросов жителей по нацпроекту «Жилье и городская среда». Специалисты расскажут о ближайших планах муниципалитетов по реконструкции парков, скверов, площадей и набережных. Кроме того, уральцы смогут рассказать о качестве работы подрядчиков и пожаловаться на изъяны уже отремонтированных площадок. Звонки принимаются по номеру 8 (343) 312-02-33 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

«Открывая дополнительный канал обратной связи, мы рассчитываем, во-первых, получить объективную картину того, насколько востребованы в тех или иных населенных пунктах предлагаемые администрациями проекты благоустройства и главное – учтены ли при их разработке пожелания жителей. Во-вторых, более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и принимать в отношении них соответствующие меры реагирования. В-третьих, надеемся вместе с неравнодушными жителями минимизировать случаи вандализма на готовых площадках и в дальнейшем совместными усилиями способствовать тому, чтобы наши города становились еще более уютными и комфортными для проживания», – заявил министр ЖКХ области Николай Смирнов.

На горячей линии также будут рассказывать, как стать участником онлайн-обсуждения дизайн-проектов по объектам благоустройства 2022 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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