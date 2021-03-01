Город встал из-за очередного снегопада: автомобилисты жалуются на нечищенные дороги

В Екатеринбурге после вчерашнего снегопада сегодня утром вновь фиксируются большие пробки и мелкие ДТП. Даже после окончания часа пик движение стоит. Автомобилисты жалуются на то, что снег, сваленный по обочинам и между полосами, мешает транспорту.

Накануне в Екатеринбурге почти сутки шел снег. В итоге, несмотря на усилия коммунальщиков, сегодня с утра во многих районах автомобилисты обнаружили нечищенные дороги. До сих пор сервис «Яндекс.Пробки» фиксирует 7-балльные пробки и ДТП, которые парализуют движение. «Центр стоит», – пишут автомобилисты в соцсетях.

В мэрии Екатеринбурга сообщают, что коммунальщики работали все выходные и сегодня продолжают чистить снег. По данным пресс-службы горадминистрации, в субботу днем дороги чистили 165 единиц техники и 302 рабочих, в воскресенье днем – 194 машины и 306 рабочих. Ночью на дороги выходили 287 единиц спецтехники и 119 рабочих.

«В субботу было утилизировано 3521 тонна снежной массы. В ночь на воскресенье отправили на полигоны более 7 тысяч тонн снега. Всего в феврале утилизировано 340 тысяч тонн снежной массы. В понедельник, 1 марта, на расчистке объектов улично-дорожной сети мегаполиса будет задействовано более 200 единиц специализированной техники и 373 дорожных рабочих», – сообщает мэрия.

В воскресенье коммунальщики уделяли внимание прочистке дорог на маршрутах общественного транспорта, чистили подъезды к больницам, школам и детским садам. В горадминистрации напомнили, что за состояние дворовых территорий, внутриквартальных проездов ответственность несут управляющие компании или ТСЖ.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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