Уральскому институту травматологии и ортопедии купили новейший тромбоэластограф

Отделение анестезиологии-реанимации Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина в получит современный аппарат для оперативного анализа состояния крови – тромбоэластограф. Техника закуплена в рамках реализации гуманитарной программы Фонда святой Екатерины. Поставка и установка новейшего аппарата запланирована в мае.

Потребность в приобретении нового специализированного аппарата – следствие сложного 2020 года для уральской медицины в целом. С июня институт травматологии принимает как плановых пациентов по направлениям, так и тех, кому необходима неотложная медицинская помощь. Из-за увеличения потока пациентов возрос износ существующего оборудования.

Для оказания медицинской помощи пациентам с травмами требуется в короткие сроки получить полную картину функционального состояния всех систем организма. Особое значение в такой ситуации приобретает диагностика нарушений работы системы, которая отвечает за свертываемость крови.

Благодаря применению тромбоэластографии специалисты получают полное представление о текущем состоянии свертывающей системы крови и могут провести правильную подготовку пациента к оперативному вмешательству, выбрать наиболее безопасный метод анестезии и избежать осложнений как во время, так и после операции.

«Это очень важный и необходимый для нас аппарат. При поступлении неотложного или даже планового пациента к нам, чтобы снизить риски при оказании медицинской помощи наши доктора проводят быстрый анализ крови без передачи материала в лабораторию. Применение современного оборудования и профессионализм наших специалистов даст возможность максимально снизить смертность и удерживать этот показатель на уровне европейских клиник», – рассказал заведующий РАО ГАУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина» Антон Никитин.

Ежегодно в Уральском институте травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина получают лечение более 4,5 тысяч больных из Свердловской области, соседних регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Прибор тромбоэластограф входит в стандарт оснащения отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения в соответствии с порядками, утвержденными Минздравом России.

Напомним, что с весны 2020 года Фондом святой Екатерины реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 1,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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