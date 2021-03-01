На Свердловской киностудии могут сменить гендиректора

Гендиректор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов вскоре может покинуть свой пост, сообщили «Новому Дню» источники в кинематографической среде.

Сам Михаил Чурбанов заявил корреспонденту «Нового Дня» следующее: «Пока решение не принято, значит, комментировать нечего».

Напомним, АО «Свердловская киностудия» является федеральной собственностью. В конце января министр культуры РФ Ольга Любимова встретилась с губернатором Евгением Куйвашевым, и одной из важных тем разговора стало развитие Свердловской киностудии. Как сообщалось на сайте Минкультуры, Ольга Любимова заявила, что к руководству студии есть претензии. «То, что сохранен имущественный комплекс киностудии, это самое главное. Конечно же, есть над чем работать. Например, мы не удовлетворены качеством производимого контента», – сказала министр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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