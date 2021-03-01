Мэрия запретит остановку на улицах Мамина-Сибиряка, Первомайской и Карла Либкнехта

В Екатеринбурге еще на нескольких улицах, в том числе в центре, запретят не только парковаться, но и останавливаться на непродолжительное время. Знаки «Остановка запрещена» в ближайшее время появятся на улицах Мамина-Сибиряка, Первомайской, Карла Либкнехта, Фрунзе, Братьев Быковых. Припаркованные автомобили эвакуаторы будут вывозить на штрафстоянки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, вставать запретят на популярных у автомобилистов участках:

– улица Мамина-Сибиряка – от Малышева до Куйбышева;

– улица Первомайская – от Мира до Софьи Ковалевской;

– улица Карла Либкнехта – от Шевченко до Первомайской;

– улица Фрунзе – от Чапаева до Белинского;

– улица Братьев Быковых – от Свердлова до Испанских Рабочих;

– внутриквартальный проезд от улицы Челюскинцев до дома № 18 на улице Николая Никонова;

внутриквартальный проезд от улицы Волгоградской до переулка Садоводов.

«Напомним, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных», – уточнили в мэрии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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