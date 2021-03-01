В ДТП на Режевском тракте погибла мать двоих детей, отец и мальчики получили травмы (ФОТО)

На Режевском тракте в ДТП погибла 37-летняя мать двоих детей. Она вместе с мужем везла мальчиков на обследование в Екатеринбург, но машину при обгоне занесло, автомобиль столкнулся с двумя легковушками. Муж с травмами и в шоковом состоянии доставлен в больницу. Мальчики 7 и 10 лет получили ушибы.

Авария произошла сегодня утром на 25-м километре дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск. Как выяснили инспекторы ГИБДД, семья ехала в автомобиле «Рено Флюенс» из Алапаевска в Екатеринбург. За рулем находился 41-летний мужчина, на пассажирском сиденье – его жена, в автокреслах – дети 7 и 10 лет. Мальчиков везли в Екатеринбург на обследование в больницу.

«Водитель при выполнении обгона допустил занос автомашины и столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Альмера», после чело произошло столкновение с попутным автомобилем «Нива». На месте происшествия от полученных травм погибла женщина – пассажир «Рено», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Мужчину доставили в Березовскую ЦГБ. У него диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и левого плеча.

«Отец семейства совершал обгон, почему произошел занос автомобиля, он пояснить не смог, сейчас он находится в шоковом состоянии, погибла его жена. Со слов водителя «Рено», встречного транспорта не было, его водительский стаж составляет 22 года. Сотрудниками дорожного надзора ГИБДД неудовлетворительных дорожных условий на месте ДТП не выявлено», – уточнили в ГИБДД.

Детей осмотрели медики скорой помощи, у мальчиков – только ушибы. Они ехали в автокреслах и были пристегнуты ремнями, поэтому удалось избежать серьезных травм.

Также в аварии пострадал 31-летний водитель автомашины «Ниссан Альмера», он доставлен в больницу Березовского с предварительным диагнозом «перелом правой голени, ушиб левого плеча».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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