В Свердловской области шестой день число заболевших Covid-19 не превышает 200

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 179 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Сегодня уже шестой день подряд, когда этот показатель не превышает 200.

Как сообщает региональный оперштаб, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+60), Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серег, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 77 869.

При этом состояние 297 больных оценивается как тяжелое, 170 из них находятся в реанимации, 102 – на аппаратах ИВЛ. За сутки зарегистрировано 11 случаев смерти больных Covid-19. Общее число случаев – 2 387.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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