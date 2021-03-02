Сегодня у уральцев появится шанс найти потерянные вещи

2 марта православная церковь чтит святого мученика Федора Тирона. Святой уверовал во Христа, за что был предан мучительной смерти через сожжение. В народе на святого Федора молились об отыскании украденных вещей.

Между тем, в поиске пропавших или украденных вещей горожане могут рассчитывать не только на святого Федора, но и на милицию, а также на многочисленные паблики в социальных сетях. К примеру, в Екатеринбурге данные о потерянных и найденных вещах можно разместить на ресурсе Столнаходок.рф/Екатеринбург. Чаще всего там публикуются данные о потерянных и найденных документах, ключах, телефонах и прочем.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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