Сегодня можно отпраздновать День Кикиморы и Новый год Света

Сегодня по народному календарю отмечается день Маремьяны Кикиморы – жены домового. Народ представлял кикимору по-разному: женой домового или лешего, хозяйкой избы – маленькой, сухой, уродливой старушкой, или девкой с белым лицом, черными глазами и длинными черными волосами. Считалось, что иногда она помогает хозяевам, предупреждает их о беде, но иногда и сама вредит по мелочам.

1 марта беременные женщины выходили на угорье, глядели на восходящее солнце. По народному поверью, первомартовское солнце даёт силы выносить здравое, крепкое духом потомство. А бабки-повитухи вносили полуденный снег и им обтирались, чтобы «рукам чистота вешняя передалась».

На Руси в этот день праздновали Новый год Света, или праздник восхода небесного духа. В средневековой Руси в этот день не работали, и эта традиция сохранялась до XIX века.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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