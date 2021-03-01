В хостеле с 50 кроватями жили по документам 418 гастарбайтеров

Сотрудники полиции проверили хостел на 50 койкомест в Екатеринбурге, где были временно зарегистрированы 418 иностранных рабочих. В помещении царила чистота и не было ни души.

Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, когда силовики внезапно нагрянули с проверкой в хостел на улице Сыромолотова, им не удалось найти там ни одного человека. В коридорах, комнатах, на общей кухне было чисто, как после генеральной уборки. При таком количестве прописанных полицейским это показалось по меньшей мере подозрительным.

Так и оказалось впоследствии. Тех, кто числился в хостеле, полицейские нашли на разных стройках города. «Мертвые души» при опросе и не скрывали, что работают и живут именно там. «Кроме того, в хостеле и не могло разместиться 418 человек, поскольку там всего имелось 50 койкомест. Получалось больше восьми человек на одну койку», – пояснил полковник Горелых.

По итогам рейда было составлено 12 административных протоколов в отношении принимающей стороны на общую сумму 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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