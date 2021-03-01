Впервые за 30 лет свердловские власти обновили территориальный справочник региона

Свердловский минстрой завершил работы по синхронизации административных границ населенных пунктов с границами муниципалитетов. Впервые с советских времен составлен новый справочник по административно-территориальному делению Свердловской области.

Как пояснили в ДИПе, после муниципальной реформы 2003-2006 годов возникла путаница с границами муниципалитетов и районов. Сотни тысяч свердловчан, живущих в деревнях и селах, часто не понимали, в какой город обращаться за оформлением пенсии, а в какой – за медицинской помощью.

Например, поселок Дидино и поселок Ильмовка подчинялись Нижнесергинскому району, хотя находились на территории города Первоуральска. За решением вопросов местного значения (газификация, ремонт дорог и другие) им приходилось ездить в Первоуральск, а за решением вопросов, находящихся в компетенции федеральных органов (суд, служба судебных приставов, пенсионный фонд и прочие) – в Нижние Серги. Аналогичные проблемы были у жителей Пригородного района и Горноуральского городского округа, Серовского района и Сосьвинского городского округа, Каменского района и Каменского городского округа.

В новом справочнике уточнены и описаны границы всех городов, сел, деревень и районов, в том числе – Академического района Екатеринбурга. Кроме того, в названия некоторых населенных пунктов вернули букву «ё», в соответствии с Государственным каталогом географических наименований.

Ознакомиться со справочником можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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