Екатеринбург потратит 800 млн рублей на современные автобусы

До конца сентября текущего года Екатеринбургский МУП «Городской транспорт» приобретет в лизинг 60 новых автобусов. Срок действия договора составит 5 лет, стоимость – 799 миллионов 220 тысяч рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

В пресс-службе мэрии добавляют, что новые автобусы будут оснащены автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения. Ожидается, что современный транспорт выйдет на городские маршруты № 24, 28 и 30 в четвертом квартале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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