Строгач, пожизненно: как живут котики на зоне (ФОТО, ВИДЕО)

В екатеринбургской ИК-10, помимо заключенных, живут 10 котов. Это единственные обитатели колонии, которым можно все: они имеют право лежать на кровати в любое время суток, брать дополнительную порцию еды, спать в промзоне. Кое в чем им живется даже лучше, чем котам на воле: зоновских не кастрируют и у них есть доступ к сексу. В Международный день кошек «Новый День» выяснил, как устроена жизнь хвостатых в колонии.

Пожизненное для котиков: репортаж из колонии

ИК-10 – колония строгого режима для впервые осужденных. Чтобы стать хозяином кота, заключенный должен написать письмо в администрацию и дождаться одобрения. Животному объясняют, кто у него хозяин, так же, как и домашним кошкам: этот человек его кормит. «Ест и с нами, я молоко пью – ему даю. Кошачьим кормом тоже кормим, мы же работаем, в магазин ходим. Он и двойную порцию получить может, вообще живет хорошо», – рассказал Олег, хозяин Барсика.

Барсик

Что делать с котом после освобождения, он точно пока не решил: хочет взять с собой, но, говорит, здесь он нужнее. Случаев побега животных за пределы колонии не бывает: здесь им комфортно, их кормят, уделяют много внимания, так что коты здесь рождаются, живут и умирают.

Гриша

В соседнем отряде живет черный кот по кличке Гриша – назвали в честь зека с такими же выпученными глазами. Коту уже полгода, подходит срок решать вопрос с наследством. «Он станет папой, он же Гриша», – уверен владелец кота Андрей. Вопрос о кастрации в колонии вообще не стоит – зеки удивляются, когда их об этом спрашивают, мужской коллектив ничего животным не отрезает. Котят потом раздают по отрядам, отдают на волю родственникам или сотрудникам ФСИН.

Маня

Одна из кошек, серая Маня, как раз скоро должна окотиться. Ее любимое место не в отряде, а на промплощадке, где делают мебель. Здесь работают 80 человек, зеки признаются, что на кошку отвлекаются часто – подходят, гладят. Ей не мешают спать ни люди, ни шум. Правда, камеры она все-таки испугалась и с чужими общаться не пожелала. Как живут котики в колонии строгого режима – смотрите на видео.

Еще один обитатель ИК-10

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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