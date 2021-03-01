С начала пандемии в Свердловской области дезинфицировали более 63 тысяч квартир и подъездов

В Свердловской области, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом, продолжают дезинфицировать квартиры и подъезды после случаев выявления Covid-19. Всего с начала пандемии спецсредствами обработали 63 234 очага, более 5 тысяч остались без дезинфекции из-за отказа жильцов.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, процесс так называемой заключительной дезинфекции не прекращался с начала пандемии. Специальными средствами должны обрабатываться квартира, в которой был выявлен больной коронавирусом, а также подъезд – либо после госпитализации больного, либо после его выздоровления, если он лечился дома. Заявки на дезинфекцию подает лечебное учреждение, которое наблюдало пациента. Выездами на дом занимаются либо Роспотребнадзор (Центр гигиены и эпидемиологии), либо частные компании, выигравшие конкурс и имеющие на это право.

«За весь период эпидемиологического неблагополучия зарегистрировано 77 869 случаев Covid-19 (в том числе в 68 883 семейно-квартирных очагах). Заключительная дезинфекция проведена в 63 234 очагах (91,8%)», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Более 16 тысяч раз сотрудники выезжали на дезинфекцию квартир и подъездов уже в этом году.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

Строгач, пожизненно: как живут котики на зоне (ФОТО, ВИДЕО). / Екатеринбург потратит 800 млн рублей на современные автобусы. / В праймериз ЕР смогут участвовать все желающие: партии нужны новые лица. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»