Куйвашев разрешил заполнять зрительные залы на 75%

Губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной указ об изменениях в антиковидном режиме.

Как сообщает оперштаб, со 2 марта с 50% до 75% от вместимости площадки будет увеличен лимит посетителей при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе. То же самое касается закрытых площадок: театров, кинотеатров, концертных организаций, филармоний.

В то же время режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, продлен до 15 марта.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу со 2 марта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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