В Верхней Синячихе подростка насмерть завалило рухнувшей стеной заброшенного завода (ФОТО)

В Верхней Синячихе 16-летний подросток погиб во время обрушения стены заброшенного завода. По словам местных жителей, парень мог там собирать металлолом, и одна из конструкций рухнула. Возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось накануне. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, на территории бывшего завода в Верхней Синячихе обрушилась стена заброшенного завода. Под грудой бетона погиб подросток 2004 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По данным Алапаевской прокуратуры, которая начала свою проверку, 16-летний подросток воспитывался в неполной семье, состоял на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за употребление спиртных напитков. На место происшествия выехал прокурор Алапаевска Александр Мухаев.

Местные жители в пабликах «ВКонтакте» рассказывают, что на территории этого завода многие ищут металлолом, чтобы его потом сдавать. Не исключено, что подросток находился там по этой же причине.

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут выясняться, в том числе, причины и условия, которые привели к данному инциденту, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», – сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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