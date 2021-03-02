Прокуратура проверяет информацию о столкновении двух электровозов под управлением пьяных машинистов

Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку по сообщениям о столкновении двух электровозов с вагонами на станции Звезда на территории комбината «Ураласбест».

Первой о ЧП со ссылкой на работников предприятия сообщила на своей странице в соцсети депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова. По ее словам, поезда, которые вывозят руду, столкнулись в карьере «Ураласбеста». «Оба тяговых агрегата были порожние (пустые). Один спускался. Второй стоял в тупике. Машинисты электровозов были в алкогольном опьянении, факт опьянения установлен врачами Скорой помощи. Электровозы восстановлению не подлежат», – написала она. Инцидент произошел накануне, 1 марта.

Прокуратура проверит, чьи это электровозы, а также даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

Асбест, Елена Владимирова

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