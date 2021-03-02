«Комендантский час» для детей сделают одинаковым и зимой, и летом

В Свердловской области изменят так называемый закон о комендантском часе для несовершеннолетних. И летом, и зимой дети должны будут приходить домой в один и тот же срок.

На сайте заксобрания опубликован законопроект, внесенный областным правительством. Общее в старом и новом документах – то, что дети и подростки не могут находиться в общественных местах одни в ночное время. Новое заключается в том, под ночным временем понимается интервал от 22:00 до 6 часов утра вне зависимости от времени года. Ныне действующий закон позволяет подросткам в период с 1 мая по 30 сентября гулять на один час дольше – до 23:00.

Законопроект передан на рассмотрение комитету по социальной политике, заседание которого состоится на следующей неделе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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