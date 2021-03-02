В Екатеринбурге высадят цветы на 16 миллионов рублей

В Екатеринбурге МУП «Зеленстрой» высадит цветы на 16 миллионов рублей. Для этого администрация города объявила закупку рассады и семян. В городе появятся барбарис, несколько видов бегонии, анютины глазки, гортензии, герань, лилейник, петунии, сальвия и другие цветы, которые часто выращивают на газонах. В закупке также указаны можжевельник горизонтальный, горная сосна и туя, которые используются в ландшафтном дизайне. Всего в перечне 60 наименований растений.

Всю рассаду должны поставить до 15 мая, вероятно, после этого и начнется высадка, а семена настурции и календулы – через три дня после заключения контракта.

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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