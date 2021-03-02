Исследование: чем ниже зарплата, тем чаще сотрудники хотят отмечать гендерные праздники

Желание участвовать в гендерных праздниках на работе зависит от уровня дохода сотрудников. Как показал опрос, проведенный сервисом «Зарплата.ру», более половины россиян с доходом до 30 тысяч рублей хотят отмечать в офисе 8 Марта и 23 Февраля. Среди тех, у кого доходы более 50 тысяч рублей в месяц, таких треть. И только 7% опрошенных среди людей с доходом более 80 тысяч хотят отмечать гендерные праздники с коллегами.

Сторонников празднования этих двух дней больше в небольших городах, до 100 тысяч человек, там в поддержку сложившейся традиции высказываются 96% опрошенных. В миллионниках есть тенденция к отказу от посиделок: в Москве и Санкт-Петербурге не будут праздновать с коллегами 21% и 17% респондентов. В Екатеринбурге – 14%, в Челябинске – 9%, в Кургане, Тюмени, Ханты-Мансийске и Сургуте – всего 5%. При этом самый высокий процент отказов – среди компаний сферы медиа и диджитал – 49%. Интересный нюанс – мужчины чаще женщин хотят отмечать праздники: 63 % против 37 %.

Также исследование показало, что 81% российских компаний продолжают собирать деньги на подарки, в среднем скидываются по 200-500 рублей. В екатеринбургских, тюменских, ханты-мансийских и сургутских офисах на подарки принято собирать в среднем по 300 рублей, а в Кургане – по 200 рублей.

Опрос был проведен 15-19 февраля среди 1500 респондентов в возрасте от 22 лет в 223 городах России.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.21

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