В Свердловской области 3 марта завоют сирены

В среду, 3 марта, в Свердловской области будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Электросирены во всех городах включат с 10:40 до 10:43 местного времени, а с 10:43 до 10:44 будет произведена проверка перехвата телерадиоэфира.

В региональном управлении ГУ МЧС попросили жителей не беспокоиться из-за звука сирен и не прерывать своих обычных занятий.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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